100. yılda 100 özel eğitim sınıfı

KocaeliBüyükşehir Belediyesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla Cumhuriyetin 100. yılında 100 özel eğitim sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Ceyda Düvenci'nin moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Öğrencilerimiz için her sınıfımızı özel hazırladık. Sayısı her geçen gün artacak. 100 sınıf yaptık. Bunu 256'ya çıkaracağız Ayrıca 2 engelsiz yaşam merkezi inşa ediyoruz. Onların sosyal yaşama katılmalarını önemsiyoruz" dedi. Programda Başkan Büyükakın, evlenmek isteyen özel gereksinimli Emre'nin nikâhını kıyma ve TOGG aracını gelin arabası yapma sözü verdi.