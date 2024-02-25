Haberler Yaşam Haberleri ‘100 Yılın Kadınları’ için Hatay’a gittiler
Giriş Tarihi: 25.2.2024 13:59 Son Güncelleme: 25.2.2024 14:53

‘100 Yılın Kadınları’ için Hatay’a gittiler

Asrın felaketinde etkilenen illerin başında gelen Hatay’ı ziyaret eden Gündoğdu Vakfı depremzede kadınlara ve çocuklara hizmet verdi. Vakıf Başkanı Gökhan Gündoğdu, “100 Yılın Kadınları için Hatay’a gittik ve hep gideceğiz” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
‘100 Yılın Kadınları’ için Hatay’a gittiler

Öğretmenler ve personellerin işbirliğiyle düzenlenen kadınların hijyen ve öz bakım ihtiyaçlarının karşılanması için depremden etkilenen Hatay-Defne Konteyner Kentte hijyen kiti dağıtımı yapıldı. Öz bakım çadırı kuruldu, Adana'dan kuaför ve bakım uzmanı, kurulan özbakım çadırında depremzede kadınlara ve çocuklara hizmet verdi.

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "İnşallah ülke olarak bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Kayıplarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen tüm takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Deprem bölgesini yalnız bırakmamaya devam edeceğiz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘100 Yılın Kadınları’ için Hatay’a gittiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA