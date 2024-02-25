‘100 Yılın Kadınları’ için Hatay’a gittiler

Öğretmenler ve personellerin işbirliğiyle düzenlenen kadınların hijyen ve öz bakım ihtiyaçlarının karşılanması için depremden etkilenen Hatay-Defne Konteyner Kentte hijyen kiti dağıtımı yapıldı. Öz bakım çadırı kuruldu, Adana'dan kuaför ve bakım uzmanı, kurulan özbakım çadırında depremzede kadınlara ve çocuklara hizmet verdi.

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "İnşallah ülke olarak bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Kayıplarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen tüm takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Deprem bölgesini yalnız bırakmamaya devam edeceğiz" dedi.