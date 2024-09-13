1000 sporcu 75 müsabaka ile Türkiye’deki Endonezyalı üniversiteli gençler Altındağ’da buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Altındağ Gençlik Merkezi ve Endonezya Büyükelçiliği koordinesinde Türkiye'de öğrenim gören 1000 Endonezyalı üniversiteli genç Altındağ ilçesinde buluşturularak Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında spor şenliği gerçekleştirildi.

ISO 2024 ATHAN CUP sporcuların resmi geçidi ile başladı. Spor şenliğine Endonezya Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purname de katıldı. 75 müsabaka çerçevesinde gerçekleşen müsabaka Türkiye Endonezya gençlik kardeşlik bütünleşmesi çerçevesinde Altındağ Gençlik Merkezi Tesislerinde 2 gün sürdü.

Spor şenliğine gençler büyük ilgi gösterirken etkinliğe katılanlar voleybol, futbol, taç, tenis, satranç ve sinema ve konser faaliyetlerinden de yararlandı.