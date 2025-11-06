100.000 TL EGM maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM banka promosyonu ödemelerinde son durum

EGM personeline yapılacak 100 bin TL tutarındaki maaş promosyonu ödemesiyle ilgili tarih araştırmaları hız kazandı. Banka anlaşmasının kesinleşmesinin ardından, personelin beklediği promosyon miktarı açıklandı. Peki, 100 bin TL'lik EGM maaş promosyonu hangi tarihte hesaplara yatacak?
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren her iki bankanın da aranarak tekliflerini yeniden değerlendirmelerini istemişti.
İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'den (88.500 TL) tekliflerini güncellemeleri istendi.
Vakıfbank 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmazken, Türkiye İş Bankası ise teklifini 100.000 TL'ye yükseltti.
Böylece EGM banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı.
EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.
EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Promosyon ödeme tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
EGM maaş promosyonu, doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacak.
100 bin TL'lik tutar, tek seferde ve kesinti olmadan ödenecek.