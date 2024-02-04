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Giriş Tarihi: 5.2.2024

101 baba ve çocuğa haftanın 6 günü hizmet

İHA
101 baba ve çocuğa haftanın 6 günü hizmet
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gözde projelerinden Anne Şehir Sağlıklı Yaşamı Programı her geçen gün büyümeye, yeni katılımcıların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez ilçesinde bulunan Anne Şehir Begonya merkezinde incelemelerde bulundu. Akıl zeka oyunları atölyesinde çocuklarla oyun oynayan Başkan Büyükakın, Anne Şehir Begonya merkezinde yer alan spor salonunu gezerek antrenörlerden bilgi aldı. Başkan Büyükakın, kısa süre önce Begonya merkezinde hayata geçirilen baba ve çocuk etkinliğinde miniklerim çizdikleri resimleri inceledi ve ebeveynlerle sohbet ederek onların duygularını dinledi.
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101 baba ve çocuğa haftanın 6 günü hizmet
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