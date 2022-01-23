Haberler Yaşam Haberleri 101 yaşındaki emekli doktor Bursa'da 4. doz aşısını yaptırdı
Giriş Tarihi: 23.1.2022 14:19 Son Güncelleme: 23.1.2022 14:20

101 yaşındaki emekli doktor Bursa'da 4. doz aşısını yaptırdı

AA
101 yaşındaki emekli doktor Bursa’da 4. doz aşısını yaptırdı

Bursa'da 51 yıl hekimlik yaptıktan sonra emekli olan 101 yaşındaki Göğüs Hastalıkları Uzmanı Galip Uzunca'ya mobil aşı ekipleri tarafından dördüncü doz hatırlatma aşısının yapıldığı bildirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığı artırmak amacıyla hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra mobil aşılama ekiplerince aşı polikliniklerine gidemeyen yaşlı ve evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar evlerinde aşılıyor.

Hekimlik mesleğine yıllarını veren emekli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Uzunca'nın geçen hafta yazdığı mektubun İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşmasının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, evinde ziyaret etti.

Ziyarette Bursa İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri Uzunca'ya dördüncü doz hatırlatma aşısını da yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, hatırlatma aşışını yaptıran Uzunca'nın, aşısını yaptırmayanlara ve gençlere örnek olduğunu belirtti.

Kendisine gönderilen mektubun hem yazı sitiline hem de içeriğine hayran kaldığını vurgulayan Yavuzyılmaz, "Özellikle ziyarete gelmek istedim. Kitaplarınız için de teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Bu sıkıntıları da atlatalım sizi misafir edelim. Sizin gibi bir meslek çınarımız, bizim için ayrı bir kıymet." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Uzunca ise Yavuzyılmaz'a ve Kovid-19 salgını döneminin kahramanları sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Köyde çifte cinayet skandalı! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı
İstanbul'da feci otobüs kazası: 3 ölü 18 yaralı! Kurtulan isim dehşet anlarını anlattı
İsviçre'de çocuk istismarının gerçek yüzü! 'Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?'
SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu! İstanbul’da da hissedildi
Bilecik'teki rüşvet skandalında yeni detaylar! Berberden bile rüşvet istemişler
Sedef Kabaş'a destek veren Akşener ve Kılıçdaroğlu'na peş peşe tepkiler: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler
Böyle şebeke görülmedi! Ankara merkezli "Dedeler" operasyonu
Türkiye dünyadan daha güçlü toparlanacak
SON DAKİKA | İkinci el araçlar için devrim gibi sistem geliyor! Tarih verildi: Bir SMS yetecek
Sinan Akçıl: Hain darbe girişiminin ertesi günü birine evlenme teklifi ettim...
ARKADAŞINA GÖNDER
101 yaşındaki emekli doktor Bursa'da 4. doz aşısını yaptırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA