102 yaşındakı kadından uzun yaşam tüyoları

Avustralya'da yaşayan ve bu ay 102. yaş gününü kutlayan Janet Gibbs isimli kadın, uzun yaşamanın sırlarını paylaştı. Emeklilik topluluğu Allity Claremont Terrace'ta yaşayan Gibbs, ilerleyen yaşına rağmen sağlığıyla dikkat çekiyor. 30'lu yaşlarında golf oynamaya başladığını ve 86 yaşına kadar oynamaya devam ettiğini belirten Gibbs, sağlıklı uzun yaşam için hem fiziksel hem de zihinsel aktif kalmanın önemine vurgu yaptı. Gibbs, arkadaş ve aileyle vakit geçirmenin, sağlıklı beslenmenin ve hayata karşı olumlu bir tutum sergilemenin önemli olduğunu belirtti. Gibbs, boş zamanlarında bovling oynayarak sosyal faaliyetlerini sürdürüyor.