102 yıllık gurur ve coşku Afyonkarahisar’da yaşandı

Afyonkarahisar'da kazanılan zafer, tam bağımsız Türk Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna büyük güç verdi. 1922 yılında düşmana karşı kazanılan büyük zafer, 102 yıl sonra yapılan törenlerle coşku ve gururla kutlandı. Bu büyük zaferin 102. yıl dönümü, coşku ve gururla kutlandı. Kutlamalara Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, misafir komutanlar, il protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ETEMTEM'İ MİNNETLE ANIYORUM

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında, Belediye Başkanı Burcu Köksal günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Başkan Köksal, "102 yıl sonra bu kürsülerde, konforlu pencerelerden Kurtuluş Savaşımızı anlatmak kolay. O günleri satır satır kaleme alan Yakup Kadri Karaosmanoğulları'nı, Falih Rıfkı Atayları unutmak mümkün mü? Onların tarihe ışık tutan kalemleriyle biz bugünlerimizi daha iyi anlıyoruz. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de Büyük Taarruz emrini verdiği anlarda çektiği fotoğraflarla Türk Milleti'ne büyük bir simge hediye eden EtemTem'i minnetle anıyorum" dedi.

GÖSTERİLER BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın konuşmasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Ekibi'nin Silahlı Hareketler Gösterisi, katılımcılardan büyük alkış aldı. Coşkuyu zirveye taşıyan Üzüm Salkımı gösterisi ise Jandarma Genel Komutanlığı helikopteriyle gerçekleştirildi. Uluslararası Halk Oyunları Ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlenirken, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Takımı'nın gösterisiyle kutlamalar sona erdi.