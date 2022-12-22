1023 genç girişimciye 101 milyonluk hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsalı kalkındırmak, tarımsal üretim ve ormancılık gibi alanlarda eğitim gören gençleri kırsala çekmek amacıyla "Uzman Eller Projesi" yürütüyor. 81 ile yaygınlaştırılan projeyle nüfusu 20 binin altındaki kırsal yerleşim yerlerinde tarım, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim almış gençlerin girişimciliğinin desteklenmesi hedefleniyor. Projeyle kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amaçlanıyor. Proje, tarım, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli iş gücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini artırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği vermek gayesiyle yürütülüyor. Bu kapsamda bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, coğrafi işaretli ve yöresel ürünler üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe desteği sağlanıyor.Tarımve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de, kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla küçük aile işletmelerinin korunması, rekabet gücünün artırılması ve iktisadi üretim yapmalarına imkân sağlayacak politikaların geliştirilmesine öncelik verdiklerini söyledi. Tarım ve gıda alanında eğitim görmüş gençlerin, ilgili alanlarında üretim yapmaları ve istihdama katkı amacıyla "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" başlattıklarını belirten Kirişci, verdikleri destek sayesinde, üniversiteli genç çiftçilerin projelerinin hayata geçirildiğini bildirdi.PROJE, 2020 yılında pilot olarak İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya illerinde başladı. Bu illerde hibe sözleşmesini imzalayan ve proje işlemlerini tamamlayan 98 proje sahibine 9.7 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldı ve 11.9 milyon liralık yatırımın faaliyete geçmesi sağlandı. Uzman Eller Projesi çerçevesinde 2021-2022 dönemini kapsayan ilk yıl projeleri için 1023 kişiye 100 biner liraya kadar hibe verildi. Bu kapsamda 101 milyon 143 bin 124 lira hibe ödemesi, 26 milyon 364 bin 352 lira öz sermaye katkısı yapıldı. Toplam yatırım tutarı ise 127 milyon 507 bin 477 lira seviyesinde oldu.