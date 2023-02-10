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Giriş Tarihi: 10.2.2023 19:22 Son Güncelleme: 10.2.2023 19:48

103, 104 ve 108’inci saatler gelen mucizeler

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta mucize kurtuluşlar peş peşe geldi. Enkaz altında kalan Ali İbrahim (35) 103 saat sonra, bitişiğindeki binanın enkazındaki Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa (16) 104 saat sonra, Suriye uyruklu Necip El Hamid (29) ise depremden 108 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. El Hamid’in enkazdan çıkartılırken tekbir getirmesi dikkat çekti.

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103, 104 ve 108’inci saatler gelen mucizeler

Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığının sevk ve idare ettiği arama-kurtarma bölgesinde ekipler, merkez Hayrullah Mahallesinde yıkılan Barla Apartmanından Ali İbrahim'in sağ olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Komando Tugay Komutanlığına ve JAK timlerine bağlı ekipler kurtarmak için zamanla yarıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ali İbrahim 103'üncü saatte sağ olarak kurtarıldı. Ekipler yan binada da yine ses alınması üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa da 104'üncü saatte sağ olarak kurtarıldı. Ekipler Azerbaycan Bulvarı üzerinde yıkılan bir binada ise yaptığı çalışmada Suriye uyruklu Necip El Hamid'i 108'inci saatte kurtardı.

El Hamid'in enkazdan çıkartılırken tekbir getirmesi dikkat çekti. El Hamid'in eşi ve bebeğinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. El Hamid enkazdan çıkartılırken tekbir getirdi.

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103, 104 ve 108’inci saatler gelen mucizeler
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