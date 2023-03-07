103 maden şehidi dualarla anıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde, 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 103 madenci, facianın 40'ncı yılında dualarla anıldı. Törene Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Ali Akca, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticilerinin yanı sıra madenciler ile madenci yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasından sonra başlayan törende madenciler için dua edildi.