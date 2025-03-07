103 madenci için anma töreni düzenlendi

Facianın meydana geldiği Armutçuk Müessesesi'nde 7 Mart 2025 tarihinde düzenlenen anma törenine Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Yiğit, Kandilli Belediye Başkanı Osman Çakmakoğlu, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı, Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, GMİS şube başkan ve yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve maden işçileri katıldı.

Anma töreninde, faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu. Törende bir konuşma yapan GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, 42 yıl önce şehit olan 103 maden işçisini ve tüm maden şehitleri ile tüm vatan şehitlerini sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Anma töreninde, şehit madenciler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın ardından maden işçileri ocağa inerek mesailerine başladı.