Haberler Yaşam Haberleri 103 suç kaydı olan dolandırıcılık şüphelisi villada yakalandı
Giriş Tarihi: 27.1.2022 11:49

103 suç kaydı olan dolandırıcılık şüphelisi villada yakalandı

DHA
103 suç kaydı olan dolandırıcılık şüphelisi villada yakalandı

Düzce'de, 5 ilde kredi kartı dolandırıcılığından aranan ve 103 suç kaydı bulunan Tuncay B. (30), jandarma tarafından villada yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa'da 30 ayrı 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarınının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından aranan Tuncay B.'yi fiziki ve teknik takibe aldı.

Hakkında 103 suç kaydı olan Tuncay B.'nin, Şıralık Mahallesi'nde lüks bir villada kaldığı tespit edildi. Dün, villaya yapılan baskında Tuncay B. yakalanırken, bilgisayar ve telefonlara el konuldu. Tuncay B. gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

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103 suç kaydı olan dolandırıcılık şüphelisi villada yakalandı
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