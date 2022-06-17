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Giriş Tarihi: 17.6.2022 21:43

104 yıl hapisle aranan hükümlü İzmir'de yakalandı

DHA
104 yıl hapisle aranan hükümlü İzmir’de yakalandı

İzmir'de, hakkında sahte banka veya kredi kartı üreterek satma, bu kartları kullanarak yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü C.S., 6 yıl sonra yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılından beri kaçak olan firari hükümlü C.S.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti. Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreterek satma, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan C.S., polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 6 yıl sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

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104 yıl hapisle aranan hükümlü İzmir'de yakalandı
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