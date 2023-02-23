104 yıl önce işgalcilerin yıkamadığı cami, depremde yıkıldı

"MAHALLEMİN ESKİ HALİNE GELMESİNİ İSTİYORUM"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Oruç da deprem anındaki sarsıntıyla dışarı çıktıklarını, komşularını uyardıkları sırada da evinin önünde bulunan caminin büyük bir gürültüyle yıkıldığını söyledi. Mahallede çok sayıda evin yıkıldığını dile getiren Oruç, şöyle dedi: "Halen şoktayız. Rabb'im kimseye göstermesin. Mahallemizde tarihi yapılar bulunduğu için buradaki evleri, camimizi ziyaret etmeye, fotoğraf çekmeye dışarıdan gelirlerdi. Yeni evlenen çiftler fotoğraf çektirmeye gelirlerdi. Simge bir mermimiz vardı. Hepsi tufan oldu. Mahallemin eski haline gelmesini tabii ki istiyorum. Ben de bir yere gitmiyorum. Akrabalarımız, arkadaşlarımız burada bir yere gidemeyiz."