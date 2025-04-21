105 yıllık gurur çocukların dilinden anlatılacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla TBMM tarafından yürütülen "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesinde yüzlerce çocuğun şiirinden şarkı ortaya çıkarıldı. 23 Nisan nedeniyle TBMM'de birçok etkinlikte hayata geçirilecek.TBMM'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis bahçesinde düzenlenecek özel etkinliklerle kutlanacak. Yapay zeka temalı atölyelerden bilim şenliğine, film gösterimlerinden konser ve sahne performanslarına kadar pek çok etkinlik, Meclis'te çocuklarla buluşacak.Bu yıl gerçekleştirilen "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesi çerçevesinde, Türkiye'nin 7 bölgesinden ve iki özel eğitim kurumundan yüzlerce çocuk duygu ve hayal dünyalarını şiirlere döktü, seçilen dizeler, yine çocukların katkılarıyla bestelenerek 7 farklı şarkıya dönüştürüldü. TRT Çocuk Koroları tarafından seslendirilen şarkılar, çocukların hayal gücünü ve duygularını yansıtan yorumlarla hayat buldu. Projeye katılan çocuklar, yazdıkları dizelerin müziğe dönüşmesini ilk elden deneyimleme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen etkinliğin finali, 22 Nisan Salı günü saat 10.00'da TBMM bahçesinde gerçekleştirilecek "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" programıyla yapılacakken, 7 bölgeden seçilen temsilci çocuklardan oluşan koro, sahnede yer alarak şarkılara eşlik edecek ve 23 Nisan coşkusunu Meclis bahçesine taşıyacak. Oluşturulacak dijital kütüphane ile "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesinin her yıl geleneksel olarak sürdürülmesi hedefleniyor. TBMM Başkanlığının himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen projede görev alan müzisyenler, prodüktörler ve proje ortakları ise projeye gönüllü olarak katkı sağladı.