106 gündür aranıyordu... Ağaca asılı bulundu!





Elleri arkadan bağlı olarak bulunan cesedin, 106 gün önce Besni ilçe merkezinde ikametinden çalıştığı fırına gitmek üzere ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Sait Sağır'a ait olduğu öğrenildi. Öte yandan cesedi bulunan Sait Sağır'ın ağabeyinin 4 yıl önce oturduğu evin balkonundan atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.