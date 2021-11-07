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Giriş Tarihi: 7.11.2021 13:49 Son Güncelleme: 7.11.2021 14:03

106 kilo skunk, ‘Nitro’ya takıldı!

ABBAS ÇAKAR
106 kilo skunk, ‘Nitro’ya takıldı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüna bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, durdurulan bir araçta dedektör köpek ‘Nitro’ ile yapılan aramada 106 kilo 700 gram Skunk ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda takibe alınan bir araç, Dilovası İlçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında durduruldu.

Araçta dedektör Köpeği Nitro ile yapılan aramada, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine, içerisinde yüklü buşunan koliler kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 27 paket halinde 106 kilo 700 gram Skunk ismi verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tamamlanan işlemlerinin ardından Pazar günü öğle saatlerinde adli merciilere sevk edildi.

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106 kilo skunk, ‘Nitro’ya takıldı!
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