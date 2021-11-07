106 kilo skunk, ‘Nitro’ya takıldı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda takibe alınan bir araç, Dilovası İlçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında durduruldu.

Araçta dedektör Köpeği Nitro ile yapılan aramada, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine, içerisinde yüklü buşunan koliler kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 27 paket halinde 106 kilo 700 gram Skunk ismi verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tamamlanan işlemlerinin ardından Pazar günü öğle saatlerinde adli merciilere sevk edildi.