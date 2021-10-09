106 yaşındaki Nuriye nine Korona’yı yendi: Aşılar beni kurtardı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk, 64 torun sahibi 106 yaşındaki Nuriye Özkan'ın geçtiğimiz ay evde yüksek ateş belirtisiyle oğlu Temel Özkan birlikte hastaneye gitti. Nuriye Özkan'ın ve evde beraber yaşadığı gelini Fatma Özkan'ın da yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Evde gelini ile birlikte tedavi gören Nuriye nine 15 günlük tedavi sonrası Koronavirüsü yendi. Covid-19 aşısını ilk çıktığı zamandan itibaren yaptırdığını belirten Nuriye nine; 3.doz aşısını yaptırmak için beklediğini belirtti.

Nuriye nine, "Aklı olan aşılarını yaptırsın. Aşılarını yaptırmayanların aklı yoktur. Benim 2 aşılı olmam koronavirüsü yenmeme sebep olmuştur. Aşı olmayanların durumlarını görüyoruz. 2 aşı olduğum halde virüsün beni ne kadar etkilediğini gördüm ve yaşadım. Aşı beni büyük ölçüde kurtardı." ifadelerini kullandı.

"AKLI OLAN AŞISINI YAPTIRSIN"

Köyde yaşadığı sürece lahana, marul, fasulye, mısır, patlıcan, biber, karnabahar ile beslendiğini ifade eden 106 yaşındaki Nuriye Özkan hastalığın şakası olmadığını belirterek, "Astım ve kalp hastasıyım. Bu nedenle ayrıca mide ameliyatı olmuştum. Doğal beslenme sayesinde bu yaşıma kadar yaşadım, yaşıyorum. Koronavirüs çıktıktan sonra 2 aşımı da yaptırmıştım. Geçtiğimiz ay evde ateşimin yüksek olmasından dolayı oğlumla hastaneye gittim. Yapılan testim pozitif çıktı. Gelinimin de pozitif çıkınca evde karantinaya alınıp tedavi gördük. Evde bulunan oğlum, gelinim ve benim de aşılarımız yapılmıştı. Hastalığı atlattık. Herkes tedbirini alsın aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de ölmüştüm. Aklı olan aşılarını yaptırsın. Ben yaşadım siz yaşamayın." diye konuştu.

"ANNEMİ AŞILAR KURTARDI"

Nuriye Özkan'ın oğlu Temel Özkan koronavirüse karşı en büyük silahın aşı olduğunu belirterek, "Annem aşılar çıktığında hemen oldu. Daha sonra 2'inci aşısını da olmuştu. Annemle birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz ay evde bir anda ateşlenerek rahatsızlandı. Annemi alıp hastaneye gittik. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca, eşim de test yaptırdı. Annemden de eşime virüs bulaştı. Annem ve eşim 14 gün evde karantinada kalarak tedavilerini oldular ve hastalığı atlattılar. Bu hastalığın ne kadar çok zor olduğunu hep haberlerden görürdük. 106 yaşındaki annem ve eşimin 2 aşısını olmuşlardı. Evde karantina ve tedavi süreçlerini atlatıp koronavirüsten kurtuldular. Allah'a şükürler olsun. Aşıları olmasaydı belki de hayatta olmayabilirlerdi. Annemi ve eşimi aşı kurtardı. Olmasaydı ölebilirlerdi. Aşıdan halen daha korkan, endişe eden insanlar var. Aşı bu hastalığa karşı bizim silahımız. Hiç kimse çekinmesin aşısını olsun. Yoksa sonradan çok pişman olurlar." dedi.