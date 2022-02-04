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Giriş Tarihi: 4.2.2022

107 bin 530 yeni vaka, 233 vefat

ANKARA
107 bin 530 yeni vaka, 233 vefat
Türkiye'de dün 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 88 bin 14 oldu. 1Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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107 bin 530 yeni vaka, 233 vefat
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