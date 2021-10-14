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Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:33 Son Güncelleme: 14.10.2021 13:36

107 kg eroinle yakalanan 4 zanlı tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
107 kg eroinle yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, takibe alınarak durdurulan 2 ayrı TIR içerisinden 477 paket içerisinde 107 kg Eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelide sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 107 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair ulaştığı bilgiler doğrultusunda harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipler, 13 Ekim'de yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu takibe aldıkları 2 TIR'ı, İzmit ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde durdurmuştu.

Araçta narkotik köpeği Talisca ile yapılan aramalarda dorse ve çatı iskeleti içerisine zulalanmış halde 477 paket içerisinde toplam 107 kg eroin ele geçirilmişti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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107 kg eroinle yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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