107 kg eroinle yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 107 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair ulaştığı bilgiler doğrultusunda harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipler, 13 Ekim'de yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu takibe aldıkları 2 TIR'ı, İzmit ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde durdurmuştu.

Araçta narkotik köpeği Talisca ile yapılan aramalarda dorse ve çatı iskeleti içerisine zulalanmış halde 477 paket içerisinde toplam 107 kg eroin ele geçirilmişti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.