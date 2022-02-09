Haberler Yaşam Haberleri 108 bin 563 yeni vaka, 266 vefat
Giriş Tarihi: 10.2.2022

108 bin 563 yeni vaka, 266 vefat

108 bin 563 yeni vaka, 266 vefat
Türkiye'de dün 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi, 88 bin 647 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,68, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,69 olarak ölçüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı" paylaşımını yaptı. ANKARA

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108 bin 563 yeni vaka, 266 vefat
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