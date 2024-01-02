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Giriş Tarihi: 2.1.2024 09:47

109 yıl hapisle aranıyordu: İstanbul'da yakalandı!

İstanbul'da polis ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik poperasyon başlattı. Son bir haftada belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 3 bin 634 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 2005'te Kadıköy'de gasp suçunun ardından yakalanıp yargılama sonucu 109 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari Serkan C. de vardı.

DHA
109 yıl hapisle aranıyordu: İstanbul’da yakalandı!

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 2023 yılının son haftasında mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskında toplam 3 bin 634 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 995 şüphelinin yargılama sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar arasındaki 2 bin 396 kişinin ise çeşitli mahkemeler tarafından arandığı öğrenildi.


Polisin yakaladığı kişiler arasında 2005 yılında Kadıköy'de gasp suçu gerçekleştirip ardından yargılanıp 109 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari durumdaki Serkan C:'ninde bulunduğu belirtildi. Yolda yürürken polisler tarafından bir süre takip edilen ve kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Serkan C.'nin yakalandığı anlar ise bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Serkan C. cezaevine gönderildi.

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109 yıl hapisle aranıyordu: İstanbul'da yakalandı!
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