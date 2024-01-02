109 yıl hapisle aranıyordu: İstanbul’da yakalandı!

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 2023 yılının son haftasında mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskında toplam 3 bin 634 kişi gözaltına alındı.