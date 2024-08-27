“109 yıllık tarih yeniden gün yüzünde”

Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Boğazı'nın savunma hattında yer alan ve stratejik önem taşıyan bölgelerde kapsamlı bir kazı programı yürütüyor. Çalışmalar sırasında, boğaz savunmasında kullanılan top mevzileri tespit edildi. Bu mevziler, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusu tarafından düşman gemilerinin ilerlemesini durdurmak amacıyla gizli şekilde inşa edilmiş.

YENİ BİLGİLER TARİHİ YENİDEN YAZDIRABİLİR

Ortaya çıkarılan mevziler, sadece savaş sırasında kullanılan mühimmat ve silahlarla değil, aynı zamanda Osmanlı'nın askeri mühendislik kabiliyetiyle de dikkat çekiyor. Mevzilerde bulunan kalıntılar, askeri tarihe dair yeni araştırmaların kapısını aralayacak nitelikte. Tarihi Alan başkanı İsmail Kaşdemir, keşfin ulusal ve uluslararası tarihçiler tarafından detaylı olarak inceleneceğini belirtiyor.

ÇANAKKALE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Bu yeni keşif, Çanakkale Cephesi'nin dünya tarihinde neden bu kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Tarihi Alan Başkanlığı, bu mevzilerin restore edilerek turizme kazandırılması için gerekli çalışmalara başlanacağını ve bölgenin ziyaretçilere açılacağını duyurdu.

Tarihe ışık tutan bu keşif, Çanakkale'nin stratejik önemini ve Osmanlı'nın savunma gücünü yeniden gündeme getirirken, savaşa dair bilinenleri de yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.