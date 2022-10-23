10’uncu kattan düşen avukat öldü

Adana'da 32 yaşındaki avukat Erdem Aktürk, oturduğu binanın 10'uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Polis, balkondan düşerek yaşamını yitiren avukatın ölümünü çok yönlü araştırıyor. Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri duydukları bir ses üzerine balkondan çıkıp aşağıya baktıklarında bahçede yerde yatan bir kişiyi görüp polisi aradı. Polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık görevlileri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada ölen kişinin Adana Barosu'na kayıtlı avukat Erdem Aktürk olduğunu tespit etti. Avukatın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayı çok yönlü soruşturuyor.