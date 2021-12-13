11 aracın lastiğini kesen zanlı yakalandı!

Kocaeli Gölcük İlçesinde önceki gün meydana gelen olayda, park halindeki 11 aracın lastikleri kesildi. Sabah saatlerinde evden çıkarak araçlarına binmek isteyen vatandaşların durumu fark ederek polise bildirmesi üzerine, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu, lastikleri kesen kişinin M.Ö olduğu belirlendi. Polisin yapmış olduğu çalışma ile yakalanan M.Ö lastikleri kesmekte kullandığı 2 çakı ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri devam eden zanlının, tamamlanan işlemleri sonrasında 'Mala zarar verme' suçundan Gölcük Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.