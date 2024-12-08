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Giriş Tarihi: 8.12.2024 14:42 Son Güncelleme: 8.12.2024 15:11

11 Aralık'ta makamında öldürülen Altuğ Verdi Rize'de unutulmadı

11 Aralık'ta Polis memuru tarafından makamında vurularak öldürülen Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Rize’de anılacak.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
11 Aralık’ta makamında öldürülen Altuğ Verdi Rize’de unutulmadı

Rize'de sevilen Emniyet Müdürü 11 Aralık'ta katıldığı İyidere Hamsi şenliği sonrasında personel müdürü ile makamında oturduğu sırada Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcıoğlu'nu makamında kabul etmesi sonrasında makamdan çıkan polis memuru Özel kalemden silahını alarak makam odasında personel müdürü ve il emniyet müdürüne ateş etmişti. Personel müdürünün yaralandığı olayda il emniyet müdürü ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Eğitim ve araştırma hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olay Rize'de büyük üzüntü yaratmıştı. Ölümünün 6. yılında olan Şehit Emniyet müdürü için 11 Aralık'ta mevlit okutulacak.

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11 Aralık'ta makamında öldürülen Altuğ Verdi Rize'de unutulmadı
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