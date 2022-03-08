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Giriş Tarihi: 8.3.2022 11:47 Son Güncelleme: 8.3.2022 12:47

11 avcıya, 100 bin 578 TL ceza uygulandı!

ABBAS ÇAKAR
11 avcıya, 100 bin 578 TL ceza uygulandı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan illerde gerçekleştirilen denetimlerde, 327 avcı denetlendi. Bu denetimlerde, yasa dışı avlanan ve avlanması yasak olan hayvanları avladıkları tespit edilen 11 avcıya toplamda 100 bin 578 TL ceza uygulandı.

Doğal yaşamı korumak ve yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Bu denetimler kapsamında, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ne bağlı bulunduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, son 1 haftada 327 avcı denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı olarak avlanan 11 avcıya 35 bin 398 TL idari ve 65 bin 180 TL tazminat olmak üzere 100 bin 578 TL para cezası uygulandı.Ayrıca 6 Mart 2022 tarihi ile birlikte av sezonunun sona erdiği belirtildi.

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11 avcıya, 100 bin 578 TL ceza uygulandı!
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