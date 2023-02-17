Haberler Yaşam Haberleri 11 bin 782 depremzede Trakya’da ağırlanıyor
Giriş Tarihi: 18.2.2023

11 bin 782 depremzede Trakya’da ağırlanıyor

11 bin 782 depremzede Trakya’da ağırlanıyor
Deprem felaketinden sonra yaşadıkları bölgelerden tahliye edilen afetzedelerden 11 bin 782 kişi Trakya'da konuk ediliyor. Trakya illerinde afetzedelerin bir kısmı otellerde, bir kısmı yurt ve misafirhanelerde bir kısmı da hayırseverlerin kendileri için tahsis ettiği evlerde kalıyor. Edirne'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden gelen 2 bin 400 depremzede misafir ediliyor. Deprem bölgelerinden gelenlerin tüm ihtiyaçları Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezinde kurulan sosyal marketlerde ücretsiz karşılanıyor. Kırklareli'nde ise depremden etkilenen illerden gelen 1137 depremzede misafir ediliyor. Depremzede iki kişi de Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor. Tekirdağ'da depremden etkilenen illerden gelen 8 bin 245 kişi misafir ediliyor. Vali Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. AA

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11 bin 782 depremzede Trakya’da ağırlanıyor
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