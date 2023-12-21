Haberler Yaşam Haberleri 11 bin kilometre uzaktan gelen hırsız... Vurgun yaptı kaçarken yakalandı
Giriş Tarihi: 21.12.2023 10:04

11 bin kilometre uzaktan gelen hırsız... Vurgun yaptı kaçarken yakalandı

İstanbul Başakşehir’de şirket çalışanı M.S.K.’nın bankadan çekip araca bıraktığı 2.5 milyon lirayı camı kırıp çalan Kolombiyalı hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekiplerince yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Kolombiyalı çıkarıldığı muhakemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 bin kilometre uzaktan gelip hırsızlık yapan Kolombiyalı Arnulfo D.R.’nin üzerinde 150 bin liraya yakın para ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
11 bin kilometre uzaktan gelen hırsız... Vurgun yaptı kaçarken yakalandı

Başakşehir'de şirket çalışanı M.S.K. bir 15 Aralık günü bankadan şirketine ait 2.5 milyon lirayı çekip bir çantaya koydu. Ardından o çantayı aracına alıp bir süre gittikten sonra çay içmek için durdu. Aracını bir otoparka bırakıp kendisini çay içmeye gitti.

O sırada M.S.K.'yı takip eden bir kişi park halindeki aracın yanına yaklaşıp camını kırdı. Araçta içinde 2.5 milyon lira olan çantayı alıp kaçtı. Çayı içip aracına dönen M.S.K. durumu görünce hemen polise haber verdi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri incelenen kamera görüntülerinden önce şüphelinin kimliğini tespit etti.

YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın kısa bir süre önce ülkeye giriş yapan Kolombiyalı Arnulfo D.R. (57) olduğunu tespit etti. Şahsın İstanbul Havalimanı'ndan kaçmak üzere olduğunu öğrenen ekipler hemen harekete geçti. Kolombiyalı hırsız havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın üst ve sırt çantasında yapılan aramada 4 bin 930 Euro ve 3 bin 385 lira para ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kolombiyalı hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
11 bin kilometre uzaktan gelen hırsız... Vurgun yaptı kaçarken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA