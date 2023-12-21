11 bin kilometre uzaktan gelen hırsız... Vurgun yaptı kaçarken yakalandı

Başakşehir'de şirket çalışanı M.S.K. bir 15 Aralık günü bankadan şirketine ait 2.5 milyon lirayı çekip bir çantaya koydu. Ardından o çantayı aracına alıp bir süre gittikten sonra çay içmek için durdu. Aracını bir otoparka bırakıp kendisini çay içmeye gitti.
O sırada M.S.K.'yı takip eden bir kişi park halindeki aracın yanına yaklaşıp camını kırdı. Araçta içinde 2.5 milyon lira olan çantayı alıp kaçtı. Çayı içip aracına dönen M.S.K. durumu görünce hemen polise haber verdi.
YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI
Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın kısa bir süre önce ülkeye giriş yapan Kolombiyalı Arnulfo D.R. (57) olduğunu tespit etti. Şahsın İstanbul Havalimanı'ndan kaçmak üzere olduğunu öğrenen ekipler hemen harekete geçti. Kolombiyalı hırsız havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın üst ve sırt çantasında yapılan aramada 4 bin 930 Euro ve 3 bin 385 lira para ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğündeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kolombiyalı hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.