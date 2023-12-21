11 bin kilometre uzaktan gelen hırsız... Vurgun yaptı kaçarken yakalandı

Başakşehir'de şirket çalışanı M.S.K. bir 15 Aralık günü bankadan şirketine ait 2.5 milyon lirayı çekip bir çantaya koydu. Ardından o çantayı aracına alıp bir süre gittikten sonra çay içmek için durdu. Aracını bir otoparka bırakıp kendisini çay içmeye gitti.