11 bin yıllık kabartmalar görenleri büyülüyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bitişik düzende inşa edilmiş 40 kadar konutun açığa çıkarıldığı Sayburç kabartmalarını tanıttı. Şanlıurfa'da, 2021 yılında Sayburç kazılarında bulunan 11 bin yıllık duvar kabartmaları ilgi çekmeye devam ediyor. Neolitik Çağ yerleşimi Sayburç'ta, kireçtaşı ana kaya içine açılan dairesel planlı bir yapı ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 11 metre çapındaki yapının duvarı boyunca yine ana kayadan biçimlendirilmiş yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir seki yer alıyor.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Hasan Şıldak, "Sayburç kabartmaları bilinen ilk mitolojik hikâyelerden biri. Sayburç'ta özel bir yapının içinde bulunan kabartmalar bölgede bilinen en çarpıcı sahnelerden biridir. Bitişik düzende inşa edilmiş 40 kadar konutun açığa çıkarıldığı Sayburç, Şanlıurfa'ya özgü kubbeli yapıların ilk örneklerini temsil ediyor.Ana kayanın içine oyularak inşa edilen kamusal yapının duvarı boyunca devam eden sekisi, dikilitaş yuvaları ve sekinin ön yüzündeki insan-hayvan kabartmaları ilk yerleşik toplulukların sanatta olduğu kadar mimarlık teknolojisindeki gelişmiş düzeyi yansıtıyor. Konut yapılarının içinde, nişlere yerleştirilmiş insan kafatası ve kemikleri Neolitik Çağ'ın bu aşamasında insanların ölüleriyle aynı mekânı paylaştıklarını kanıtlıyor" dedi.