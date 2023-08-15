11 doktorun çocuklara cinsiyet değişikliği işlemi yaptığı iddia edilmişti! Soruşturma başlatıldı

İstanbul Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan 11 doktor ve öğretim görevlisinin 18 yaşın altındaki 22 çocuğa tıbbi ve kanuni ilkelere aykırı olarak cinsiyet değişikliği ameliyatına onay verdikleri ve aynı çocuklara ergenlik durdurucu haplar verdikleri iddia edildi. Hatta kanuni ve tıbbi etiğe aykırı olduğu söylenen ve çocuklara yapılan işlemler ile neticelerinin 11 doktor tarafından kendi imzalarıyla bir makalede de yer verildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı, 18 yaş altındakilerin cinsiyet değişikliği süreçleriyle ilgili fakülte öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin çok yönlü inceleme başlatıldığını duyurdu.

SÜREÇ ÜST DÜZEY HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin Dekanlığımız tarafından çok yönlü bir inceleme başlatılmıştır. Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.