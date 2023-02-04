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Giriş Tarihi: 4.2.2023 10:35

11 ev sahibine 241 bin lira ceza… Gözaltına alındılar

İstanbul’da düzensiz kaçak göçmenlere evlerini kiralayan 11 kişi gözaltına alındı. 11 adreste 94 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan adres sahiplerine evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına iki bin 574 lira olmak üzere toplamda 241 bin 956 lira idari para cezası kesildi.

Emir SOMER Emir SOMER
11 ev sahibine 241 bin lira ceza… Gözaltına alındılar

İstanbul Polisi; ülkemizde kaçak durumda olan yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmenlere evlerini kiralayan veya söz konusu kişileri ikamet adreslerinde barındıran ev sahiplerine yönelik operasyon yaptı. Esenyurt ve Sultangazi İlçeleri'nde düzensiz kaçak göçmenlerin barındırıldığı 11 farklı "Şok Evi" basıldı. Normalden daha fazla insanı barındırmak amacıyla "Koğuş" şeklinde ranza sistemlerinin kurulduğu adreslerde 94 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Düzensiz kaçak göçmenleri evlerinde barındıran ve haksız kazanç sağlayan 10 kişi de gözaltına alındı. Düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan adres sahiplerine evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına iki bin 574 lira olmak üzere toplamda 241 bin 956 lira idari para cezası kesildi.

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11 ev sahibine 241 bin lira ceza… Gözaltına alındılar
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