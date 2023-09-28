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Giriş Tarihi: 28.9.2023 10:26 Son Güncelleme: 28.9.2023 10:37

11 gözalltı olan cinayette 3 kişi tutuklandı

Kocaeli İzmit İlçesinde geçtiğimiz Pazar günü çıkan kavgada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2'si kadın 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR
11 gözalltı olan cinayette 3 kişi tutuklandı

İzmit'te Serdar Mahallesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada bir kişi öldürülürken 4 kişi ise yaralanmıştı. Olaya karıştıkları iddiası ile gözaltına alınan 2'si kadın 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün akşam saatlerinde Kocaeli Asliyesi'ne sevk edildi. 8 kişi adli kontrol ile serbest kalırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAŞ, SOPA VE ÇEKİÇ

İzmit İlçesi Serdar Mahallesi İnce Sokak üzerinde, 24 Eylül gecesi saat 03.30 sularında meydana gelen olayda Halil Eser'in de aralarında bulunduğu 5 kişi, ticari taksi ile daha önce küfürleştikleri, İnce Sokak üzerinde bulunan 5 kişilik grubun yanına geldi. Tartışan İki grup arasında taş, sopa ve çekiçlerle kavga çıktı. Çıkan kavgada Halil Eser, Emre A.'nın silahından çıkan kurşunla başından vurularak yaralanırken 4 kişi de darp edilerek yaralandı.

TAMİRHANEDE YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan E.T.,E.T., D.G., E.B. Y.A. E.Ö. Y.Ç., Y.G. ve S.S. isimli kadın gözaltına alındı. Halil Eser'in başından vuran Emre A. sevgilisi M.S. ile İzmit Sanayi Mahallesinde saklandığı tamirhanede yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.A. Y.A. Y.Ç. tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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11 gözalltı olan cinayette 3 kişi tutuklandı
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