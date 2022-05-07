11 gün süren göç yolculuğu

Doğuve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan göçerler, 11 günlük yolculuğun ardından havaların ısınmasıyla Muş'un serin yaylalarına gelmeye başladı. Hayvan yetiştiricilerinin tercih ettiği yaylalar, şu sıralarda binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanı misafir ediyor. Göçerler, hayvanlarını verimli alanlarda otlatmak için Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'ten günlerce süren zorlu yolculuğun ardından terör örgütünden temizlenen Şenyayla bölgesindeki serin yaylalara ulaştırıyor. Yılın 5 ayını burada geçiren göçerler, peynir ve süt satarak geçimlerini sağlıyor.