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Giriş Tarihi: 15.9.2023 11:23 Son Güncelleme: 15.9.2023 11:34

11 haftalık hamile doktora şiddet

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Defne Devlet Hastanesi’nde görevli 11 haftalık hamile dermatoloji Uzmanı Dr. K.E.K. hasta tarafından şiddete uğradı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
11 haftalık hamile doktora şiddet

Hatay'ın Defne Devlet Hastanesi'nde G.T. adlı hasta yakını sırası gelmeden muayene olmak istedi ancak hastanede görevli dermatoloji uzmanı doktor bunu kabul etmedi. Duruma sinirlenen saldırgan, doktorun yüzüne yabancı bir cisim attı, saçlarından çekip yerde sürükledi, tekmeleyip yumrukladı. 11 haftalık gebeliği olan doktor, iç kanama geçirdi. Doktora, gebeliğinin tehlikeye girmesinden dolayı bir hafta iş göremezlik raporu verildiği belirtildi.

Gelen bilgilere göre doktorun yüzüne bir cisim fırlatan saldırgan, 11 haftalık gebeliği olan genç kadını saçlarından çekip yerde sürükledi, tekmeleyip yumrukladı. İç kanama geçiren doktora, bir hafta iş göremezlik raporu verildiği belirtildi.

KOCA: YARGIYA GÜVENİMİZ TAM

Olaya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Zanlı olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

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11 haftalık hamile doktora şiddet
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