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Giriş Tarihi: 18.11.2022 16:51 Son Güncelleme: 18.11.2022 17:04

Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

İçişleri Bakanlığı: Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 20 şüpheliye yönelik Mersin Merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma ve MASAK raporları doğrultusunda araştırma başlatan Jandarma ekipleri yardım adı altında topladıkları parayı DAEŞ terör örgütüne aktaran ve şüpheli para transferleri tespit edilen 1'i Çin, 1'i Alman ve 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 20 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli 11 ilde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde belirlenen şüphelilere Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
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