Haberler Yaşam Haberleri 11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! 36 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 18.1.2024 08:18 Son Güncelleme: 18.1.2024 08:53

11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! 36 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; 11 İlde DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütlerine yönelik “Kahramanlar-45” operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceği mesajını paylaştı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! 36 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütlerine yönelik düzenlenen "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 39 bin dolar, 11 bin euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon! 36 şüpheli yakalandı | Video


36 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Antalya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli, Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️ şüpheli, Elazığ'da 6️ şüpheli, İstanbul'da 7️ şüpheli, Mersin'de 7️ şüpheli, Ordu'da 1️ şüpheli, Rize'de 1️ şüpheli, Sakarya'da 2 şüpheli, Sivas'ta 1 şüpheli ve Trabzon'da kişi yakalanırken Konya'da El Kaide terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️ kişi ile birlikte toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.

"TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! 36 gözaltı kararı
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