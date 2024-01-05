11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükçekmece'ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede dün öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Batuhan Şahin (12), yaşadığı 16 katlı binanın 11. kattaki apartman boşluğunun penceresinden yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Küçük Şahin'in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Şahin'in ölümüne ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı.