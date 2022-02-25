11 kişiyi 410 bin TL dolandıran şahıs tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, devlet büyükleri, üst düzey bürokrat ve emniyet görevlilerini tanıdığını beyan eden, kamuda işe aldıracağı, kamu kurumlarındaki işlerini takip ederek çözeceği, SGK borçlarını sildireceği gibi vaatlerde bulunan kişinin Kale ilçesindeki adresini tespit etti. Ekipler, 11 kişiyi dolandırdığı belirlenen dolandırıcılık şüphelisi kişinin adresine operasyon düzenledi. Ekipler şüphelinin ikametine düzenledikleri operasyonda, 12 Türkiye Polis Gazetesi tanıtım kartı, Uluslararası İnternet Yayıncıları yayıncı görev kartı, yetki belgesi, araç kartları, 10 imitasyon bilezik, kurusıkı tabanca, kelepçe, cep telefonu, flash bellek ve suçta kullanıldığı değerlendirilen dokümanlar ele geçirdi. Ayrıca, dolandırıcılık şüphelisinin 11 vatandaştan 410 bin TL'lik haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkartılan şüpheli "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.