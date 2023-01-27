11 kız öğrenciye taciz iddiasında okul müdürüne 24 yıl hapis!

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİ KENDİ EVLATLARIM GİBİ GÖRDÜM"

Mütalaaya karşı beyanda bulunan ve karardan önce son sözlerini söyleyen sanık Mustafa K., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2 çocuk sahibiyim. Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.



4 ÇOCUĞA KARŞI TACİZ VE İSTİSMAR SUÇLARINDAN 24 YIL 2 AY 16 GÜN HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa K.'yı 4 mağdur çocuğa karşı 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel taciz' suçlarından 24 yıl 2 ay 16 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Okul Müdürü Mustafa K.'nin diğer çocuklara karşı işlediği iddia edilen 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın beraatine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.