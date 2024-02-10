11 milyon liralık vurgun! 24 ilde düğmeye basıldı: 25’i tutuklandı!

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir faktoring firmasının çalışanlarının, bir başka firmanın sahibi ve üçüncü kişiler ile birlikte hareket ederek müşteri standartlarına uygun olmayan ve karşılıksız olan toplamda 188 adet çeke komisyon karşılığında faktoring firması tarafından ödeme yaptırdıklarını belirledi.

Şüpheli firmaların bu olaylardan sonra üçüncü kişilere devredildiği ve çalışanların birbirine yakın tarihlerde mağdur edilen şirketten istifa ettikleri saptandı.



25 ŞEBEKE ÜYESİ TUTUKLANDI

2020-2021 yılları arasında mağdur ve şikayetçi firmayı 11 milyon 870 bin 876 lira zarara uğratan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olmak üzere 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 44 şüpheli "Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurmak, Yönetmek Veya Üye Olmak ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 99 mermi, 63 çek ve iki boş çek defteri ele geçirildi. 25 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.