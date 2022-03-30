11 milyonluk vurgun

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi durumu kötü olan ve nakde ihtiyacı olan vatandaşları tuzağına düşürüp, onları yüksek faiz oranlarıyla borçlandırarak, haksız kazanç elde eden kişileri tespit etmek için hareket geçti. Yapılan çalışma sonucunda 23 kişinin tefecilik yaptığı 130 kişiden de yaklaşık 11 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

ŞUBE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Polis, operasyon için düğmeye bastı. Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 23 şüpheliden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şüpheliler arasında Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Yüreğir Şube Başkanı Abdullah Çalık, Genel Sekreter Ahmet Büyükkeleş, Şube Mali Sekreteri Abdullah Başyiğit ve şube sekreteri İrem Yıldız da yer aldı.

KESİNTİ VE BORÇ LİSTELERİ

Yapılan aramalarda; 2 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, TÜED üyesi çok sayıda emekliye ait maaş kesinti belgesi, 21 emekli kimlik kartı, 28 boş emekli kimlik kartı, 10 kişiye ait kimlik fotokopisi, 143 yakacak teslimat makbuzu, 2021 yılına ait kömür kesinti listesi ve borç bilgilerinin yer aldığı liste ele geçirildi. Farklı kişilere ait tapu belgeleri, 32 adet boş senet ve çok sayıda alacak notlarının bulunduğu ajandalara da incelenmek üzere el konuldu.

DOLANDIRICILIK; ZİMMET

Yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre; dernek yöneticilerinin, maddi açıdan zor durumdaki dernek üyelerini tespit edip, onlarla bağlantıya geçerek, yüksek faiz oranlarıyla para verdikleri belirlendi. Odun ve kömür satışı yapan Yasin Yenigün'ün de zanlılarla birlikte hareket ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, emeklilerin maaş kartlarını ellerinden alıp, onlara kömür satılmış gibi fatura kesip, bedelini de taksit taksit tahsis ettiği, paranın bir kısmını da zimmetlerine geçirdiği öne sürüldü. Zanlıların sorgusu da sürüyor.