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Giriş Tarihi: 22.1.2024

11 organizatör yakalandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
11 organizatör yakalandı
İzmir'de 20 ayrı adrese "KALKAN-9" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 organizatör ile 92 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu kişilere evini kiraya verdiği tespit edilen 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplamda 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı. Operasyonları düzenleyen polis ekiplerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

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11 organizatör yakalandı
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