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Giriş Tarihi: 15.2.2023 03:51

11 TIR'lık uluslararası yardım uçakla deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Pakistan ve Kanada’dan gönderilen 11 TIR insani yardım malzemesi, askeri kargo uçağıyla Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı’na gönderildi. Yardım malzemelerinin buradan deprem bölgelerine gönderileceği öğrenildi

İHA
11 TIR’lık uluslararası yardım uçakla deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yardım malzemeleri ülkemize ulaşmaya başladı. Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Pakistan ve Kanada'dan gönderilen 11 TIR, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Aprona ulaştı. TIR'ların içerisinde bulunan insanı yardım malzemeleri ve çok sayıda çadır burada hazır bekletilen 3 askeri kargo uçağına askerler tarafından yüklendi.

Askeri kargo uçaklarına yüklenen insani yardım ve çadır malzemelerinin Kayseri Erkilet Askeri Havalimanına, oradan da deprem bölgesine gönderileceği öğrenildi.

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11 TIR'lık uluslararası yardım uçakla deprem bölgesine gönderildi
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