11. YARGI PAKETİ SON DURUM GELİŞMELERİ: 11. Yargı Paketi maddeleri neler, yürürlüğe ne zaman girecek?

Güler'in açıklamaları şöyle:

- Pandemi nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından üç ayda bir süresi uzatılan infaz kurumlarında oluşabilecek risklere karşı bazı tedbirler geliştirilmişti. İnfaz kanununda bazı düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Bu düzenlemeler son olarak 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik uygulanmıştı.

- Vatandaşlarımız arasında Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen düzenlemenin eşitsizliğe neden olduğu yönünde görüşler iletilmişti. Aynı tarihte işlenmiş olsa bile yargılamanın hızlı yapılmaması sonucunda cezası kesinleşip ceza infaz kurumuna giren kişiler de 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanan koşullu salıverilme, denetimli serbestlik süreleriyle ilgili bu dönemlerde cezası kesinleşmeyenlerle uygulama farklılığı ortaya çıkmıştı.

- Covid-19 düzenlemesinin kapsamını yeniden düzenledik. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesini sağlıyoruz.

- 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılınabilecek.