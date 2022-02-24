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Giriş Tarihi: 24.2.2022 13:19 Son Güncelleme: 24.2.2022 13:26

11 yaşında hayata veda etti

ABBAS ÇAKAR
11 yaşında hayata veda etti

Kocaeli Başiskele İlçesinde oturan Çoban ailesinin, 3 çocuğundan biri olan 11 yaşındaki Sena Çoban, ani olarak geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Başiskele İlçesi Kullar Yakacık Mahallesi Ali Reis Sokak üzerinde ikamet eden Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Selçuk Çoban ile Sevda Çoban çiftinin 3 çocuğundan biri 11 yaşındaki Sena Çoban, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tetkikler sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören minik Sena, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şehit Emrah Sapa İlköğretim Okulu 5. Sınıf öğrencisi olan Sena'nın ani vefatı ailesini, akrabalarını ve arkadaşlarını derinden üzdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Barış Çoban'ın yeğeni olan Sena, Kullar Merkez Camiinde kılınan öğle namazı sonrası, gözyaşları içerisinde Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

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11 yaşında hayata veda etti
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