11 yaşındaki çocuğu öldüren manavdan şok eden ifade! “Küfredip, taşla gelince ateş ettim”

Cinayetin ardından yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan katil zanlısı Mühsün Taşkın, Emir Baki Bayındır'ın sürekli işyerinin önüne gelerek kendisine küfrettiğini, olay günü de küfredince elindeki taşı atıp atmasını önlemek için ateş açtığını ileri sürdü.

Maktulün yakınları ise, çocukların sokakta futbol oynadığı sırada topun marketin önündeki kasaya çarpıp içindeki salatalıkların dökülmesi üzerine cinayetin işlendiğini savundu.

Gaziantep'te 27 Ağustos günü akşam saatlerinde, Şahinbey ilçesinin Güzelvadi mahallesinde meydana gelen olayda, mahallede manav işleten 62 yaşındaki Mühsün Taşkın, gürültü yaptığı gerekçesi ile sokakta arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayan 11 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ı pompalı tüfekle ateş açarak öldürmüştü.

Küçük çocuk gözyaşları arasında toprağa verilirken olayın ardından kaçan ancak polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan zanlının verdiği ifadeler ortaya çıktı. Zanlı Mühsün Taşkın, emniyetteki sorgusunda; "Son 2 aydır Emir Baki Bayındır sürekli dükkânın önüne gelerek bana küfürler ediyordu. Ben her defasında bu çocuğu uyararak kendisinin torunum yaşında olduğunu ve böyle hareketler yapmamasını söyledim. Buna rağmen bu çocuk sürekli bana, anneme ve eşime yönelik küfür ediyordu, ben kendisini hiçbir yere şikâyet etmedim ama uyarılarımı sürdürdüm. Olay günü de elinde taş ile yine dükkanıma geldi ve bana taş fırlattı. Ben de o sırada masanın altındaki tüfeğimi alarak çocuğun bana taş atmasına ve zarar vermesine engel olmak için ateş ettim. Ateş etmemle birlikte çocuk saçmalardan yaralanarak yere düştü" dedi.

Katil zanlısı Taşkın, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinde ise çocuğa ateş ettiğini ancak çocuğun vurulup vurulmadığını bilmediğini savundu. Kendisini ve ailesini tanımadığı çocuğun kendisine yönelik küfür, tehdit ve hakaretlerde bulunarak kendisini taciz ve tehdit ettiğini iddia eden zanlının manavda ayda 6 bin lira kazandığını beyan etmesi de dikkat çekti.

SALATALIKLARI DÖKMÜŞ

Emir Baki Bayındır'ın yakınları ise olayın küfür nedeniyle meydana gelmediğini, çocuğun arkadaşları ile birlikte manavın olduğu sokakta futbol oynarken futbol topunun zanlıya ait salatalık kasasına çarpması sonucu salatalıkların yeri dökülmesi üzerine zanlının dükkanındaki pompalı tüfekle Emir Baki Bayındır'a ateş ettiğini ileri sürdü.