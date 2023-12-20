11 yaşındaki İrem’e maganda kurşunu

İstanbul Bahçelievler'de sokakta oynayan 11 yaşındaki İrem S.'nin boynuna nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti. Küçük kız hemen ameliyata alınarak kurşun çıkarıldı. Kurşunun isabet ettiği İrem S. "Ensemde bir yanma hissettim. Yukarıdan bir şey düştüğünü fark ettim. Elimi enseme götürdüğümde kan geliyordu. Kanı gördüğüm gibi eve annemin yanına gittim. Kurşun olduğunu fark etti. Böyle olaylar bir daha yaşanmasın" dedi. Havaya ateş eden magandanın bulunmasını isteyen anne Hasine S. ise "Şu anda iyi, çok şükür. Ama daha kötüsü de olabilirdi. Felç kalmaması mucize oldu. Psikolojik olarak çok etkilendik. Artık çocuklarımı kapının önüne çıkartmaya korkuyorum." dedi.