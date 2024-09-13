11 yaşındaki Mert’in beden eğitimi dersinde yere yığıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Mert Kaymak beden eğitimi dersinde ısınma çalışmaları yaparken aniden yere yığıldı. Can Kurtaranlık ve ilk yardım belgesi sahibi olan Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni Berkay Ali Akkaya hemen yere düşen çocuğa müdahale etti.

Bir taraftanda 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri çocuğu Alaşehir Özel Sarıkız Hastanesi acil servisine götürdüler. Acil servise gelen Mert yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. MertKaymak'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği tahmin ediliyor. Mert Kaymak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Acılı aile Kavaklıdere Mahallesi'ndeki evlerinde taziyelerini kabul ederken, baba Rıfat Kaymak, "İki arkadaş arkadan giderken yere yığılmış. Müdahale etmişler ama, kalbi cevap vermemiş. Bütün bildiğimiz bu" dedi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.